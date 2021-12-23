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Мошенники научились обходить СМС-подтверждение операций в интернете

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Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию (по коду из СМС) для подтверждения платежей в интернете.

Схема обмана начинается с того, что гражданину направляют сообщение с предложением продлить ОСАГО: в нем указаны данные об авто, в том числе госномер, а при переходе по ссылке демонстрируется сумма страховки и другая ссылка для оплаты, рассказал руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко.

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Он продолжил: после перехода по ссылке и ввода данных карты пользователю показывается страница с надписью: «Формируется СМС-код», которая демонстрируется по таймеру около 30 секунд, а затем перебрасывает на форму ввода кода. В этот момент клиенту действительно поступает СМС от кредитной организации.

«Вероятнее всего, после того, как пользователь указывает на ресурсе данные карты, злоумышленники инициируют не оплату, а запрос на списание денег с этой карты. На этом этапе у них есть все необходимое для перевода, кроме проверочного кода. В этот момент пользователь находится на страничке ожидания «Формируется СМС». За это время к нему приходит сообщение. Пользователю кажется, что это СМС для оплаты, хотя на самом деле это СМС для подтверждения перевода денег, который инициировали злоумышленники», — пояснил Алексей Марченко.

Он заключил: когда пользователь вводит СМС-код на страничке, которая появилась после ожидания, злоумышленники завершают атаку, подтверждая перевод денег, который они инициировали на своей стороне.

Об этой схеме обмана знают в Росбанке, Газпромбанке и ВТБ, а также в компаниях Digital Security и Zecurion, которые специализируются на кибербезопасности, сообщили «Известиям» их представители.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Хитрый код: мошенники научились обходить СМС-подтверждение операций

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