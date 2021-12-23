Средняя цена полисов каско выросла на треть

В III квартале 2021-го произошло снижение продаж новых авто и количества заключенных договоров автострахования на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако размер сборов страховщиков по ним увеличился на 15,4% — до 54,8 млрд рублей, видно по статистике ЦБ. При этом средняя стоимость каско выросла на 29,8% и составила 35,1 тыс. рублей.

Страховые компании подтвердили эту тенденцию. Так, например, в «Абсолют Страховании» и «Росгосстрахе» цена каско за прошедший квартал повысилась на 20%. Основные причины тому — рост стоимости автомобилей, запчастей и цен на ремонтные работы, отметила директор направления по управлению портфелем каско «Росгосстраха» Ольга Асташкина.

По ее словам, в этот период также было продано меньше полисов с полным покрытием, чем за аналогичное время 2020-го, и спрос на добровольное автострахование продолжит снижаться до стабилизации ситуации на рынке.

Страховщики и эксперты прогнозируют дальнейший рост средней премии по каско. Полисы дорожают из-за разорванных логистических цепочек, инфляции и повышения оплаты труда, а также ослабления рубля, так как многие детали привозят из-за рубежа, рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований компании CMS Institute Николай Переславский. По его мнению, средняя цена каско может вырасти еще на 30% в последнем квартале 2021-го и на 15–20% в 2022 году.

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Сдвиг полисов: средняя цена каско за год выросла на треть