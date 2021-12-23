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Россияне стали чаще покупать елки и новогодние украшения в интернете

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В этом году вырос спрос на новогоднюю атрибутику в онлайн-магазинах. Продажи искусственных елок в онлайне увеличились на 28% по сравнению с прошлым годом.

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При этом в офлайн-магазинах и на уличных ярмарках этот товар менее популярен — его продажи упали на 12% относительного 2020 года.

Растет популярность и живых елок. В 2021 году их на 11% чаще приобретали в офлайн-магазинах и на елочных базарах, и на 38% — в интернете (в натуральном выражении). Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейшего оператора фискальных данных страны).

«Доля онлайн-продаж новогодней атрибутики за время пандемии кратно выросла, с 5% в 2019 году до 27% в конце 2021 года. В частности, каждая четвертая искусственная ель покупалась в онлайне или через сервисы онлайн-заказов. Продавцы живых елей и сосен также активно осваивают интернет, рассчитывая прежде всего на горожан в мегаполисах», — отметили в разговоре с «Известиями» эксперты «Чек Индекс».

В целом продажи новогодней атрибутики в ноябре-декабре 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли примерно на треть. Не в последнюю очередь покупки стимулирует ранний приход «новогодней» погоды — морозов и сильных снегопадов, отмечают специалисты ресурса «Чек Индекс».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За запахом хвои: живые елки скупают активнее искусственных

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