Стало известно о попытках западных спецслужб получить данные у Клюшина

Американские и британские спецслужбы пытались склонить обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Владислава Клюшина к передаче им секретных сведений, которыми он якобы мог обладать. Об этом сообщил в среду, 22 декабря, его прежний швейцарский адвокат Оливер Сирик.

Клюшин, по словам экс-защитника, отверг эти попытки.

«Разведслужбы США смотрели на него как на человека, который может обладать конфиденциальной информацией или государственными секретами», — сказал Сирик в интервью телеканалу NBC News.

Он добавил, что эти действия имели место во время поездок обвиняемого в Европу.

Как отмечает телеканал, некоторые из обвинений россиянину предусматривают максимальные сроки тюремного заключения до 20 лет. Это дало возможность американским спецслужбам оказывать на Клюшина значительное воздействие.

В ФБР и ЦРУ от комментариев отказались, уточнили журналисты.

Ранее в среду сообщалось, что Бостонский суд (штат Массачусетс, США) назначил первичные слушания по делу Клюшина на 3 января. До этого времени россиянин останется под стражей. Судья Дональд Кэбелл отметил, что он обвиняется в махинациях на торгах с помощью киберсредств.

20 декабря Министерство иностранных дел России заявило, что Москва будет добиваться возвращения российского бизнесмена на родину. По словам уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григория Лукьянцева, очередной обвинение со стороны Соединенных Штатов является эпизодом «охоты» за россиянами.

За день до этого пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов отметил, что диппредставительство глубоко разочаровано решением министерства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи Клюшина американской стороне. О выдаче Клюшина США днем ранее сообщил швейцарский минюст. Предпринимателя передали американским полицейским в Цюрихе, которые сопровождали его в полете в США.

В марте предпринимателя во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона. США обвиняют его в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

Владислав Клюшин владеет компанией «М13». Ее главный продукт — система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша». На сайте сказано, что ей пользуются в администрации президента, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. Суть сервиса в том, что чиновники в режиме реального времени могут отследить реакцию прессы и пользователей интернета на свои действия.