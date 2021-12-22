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Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет уподобляться Украине, власти которой запрещают работать российским журналистам в стране, поэтому украинскому журналисту Роману Цимбалюку разрешено участвовать в пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря.

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«Это действительно украинский журналист, который работает в РФ. Мы не хотим уподобляться украинским властям, которые изгнали всех российских журналистов давно из Киева», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Кроме того, он отметил, что действующий в России закон о СМИ предоставляет равные права как российским медиаресурсам, так и зарубежным. Между тем, признать человека в нарушении законодательства может только суд.

8 декабря журналистка RT Юлия Витязева в Telegram-канале сообщила о том, что журналиста украинского информационного агентства УНИАН Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы.

Он обвиняется в провоцировании вражды и ненависти по отношению к гражданам РФ и российской власти. Поводом к этому послужили видеозаписи, которые опубликованы в YouTube-канале Цимбалюка. Признаки вышеуказанных нарушений может, в частности, содержать видео «Опять пробило дно: в эфире «Россия 1» призвали вешать украинцев на фонарях».

По мнению управляющего партнера «Легес-Бюро», члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, Цимбалюку может грозить либо штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток. Соответствующее наказание предусмотрено за совершение преступления по ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Также она подчеркнула, что иностранные граждане несут ответственность на территории России наравне с гражданами РФ.

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