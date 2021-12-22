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В «Билайне» назвали Дмитрия Зимина легендой телеком-отрасли

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Президент компании «Вымпелком» («Билайн») Дмитрий Зимин без преувеличения является легендой всей телеком отрасли. Об этом в среду, 22 декабря, заявили в пресс-службе «Билайна».

«Сегодня стало известно о смерти Дмитрия Борисовича Зимина. Человека, который придумал и основал «Билайн» <...> У Дмитрия Борисовича бесчисленное количество заслуг, но для нас он навсегда останется талисманом и почетным президентом «Билайн», — сообщили в пресс-службе «Известиям».

В «Билайне» также выразили соболезнования родным и близким основателя компании.

В свою очередь, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что Зимина можно отнести к отцам-основателям нынешнего телекома.

О смерти Дмитрия Зимина в возрасте 88 лет стало известно ранее в этот день. Как сообщил его сын Борис, Зимин ушел из жизни в Швейцарии в полном сознании и умиротворенно.

О месте и дате церемонии прощания будет известно позже.

Дмитрий Зимин — основатель и почетный президент компании «Вымпелком» («Билайн»). В 1992 году он вместе с Константином Кузовым основал «Вымпелком-Коммуникации».

С начала 2000-х годов Зимин занимался благотворительной деятельностью.

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