В Минцифры назвали умершего Зимина отцом-основателем телекома

Президента компании «Вымпелком» («Билайн») Дмитрия Зимина можно отнести к отцам-основателям нынешнего телекома. Об этом в среду, 22 декабря, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Зимин стоял у истоков нашей отрасли, его точно можно отнести к отцам-основателям нынешнего телекома в том виде, в каком наша отрасль существует. И, конечно, нельзя не отметить его высочайшие нравственные и моральные качества», — сказал он «Известиям».

О смерти Дмитрия Зимина в возрасте 88 лет стало известно ранее в этот день. Как сообщил его сын Борис, Зимин ушел из жизни в Швейцарии в полном сознании и умиротворенно.

О месте и дате церемонии прощания будет известно позже.

Дмитрий Зимин — основатель и почетный президент компании «Вымпелком» («Билайн»). В 1992 году он вместе с Константином Кузовым основал «Вымпелком-Коммуникации».

С начала 2000-х годов Зимин занимался благотворительной деятельностью.