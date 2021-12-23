Россияне выбрали самые важные научные события 2021 года

Телеканал «Наука» представил результаты ежегодного опроса экспертов-ученых и обычных россиян о главных научных событиях 2021 года. Исследование проведено при поддержке Российской академии наук (РАН).

В опросе поучаствовали 1600 респондентов по всей России. Им предлагалось ответить на вопросы о значимости научных событий уходящего года. Также опрос помог оценить уровень информированности россиян о тех или иных открытиях.

Рейтинг наиболее известных гражданам событий в сфере науки третий год подряд возглавляют новости, связанные с климатическими изменениями, в частности, с глобальным потеплением.

Так, последний опрос показал, что 75% осведомлены о последних исследованиях климата, а именно знакомы с докладом ООН об ускоряющемся потеплении Земли, знают о климатической обстановке в Арктике и других событиях. При этом по значимости климатические новости заняли лишь пятую строчку, получив оценку 4,1 по 5-балльной шкале. В прошлогоднем опросе данная тема стала первой.

В этом году самым значимым событием для человечества респонденты выбрали создание нейрокомпьютерных интерфейсов. Речь идет о системе, которая позволяет парализованному человеку говорить с помощью считывания нервных импульсов. Данный пункт получил в среднем 4,6 из 5 баллов. Около половины опрошенных заявили, что знают об этом научном открытии.

Немного уступила в рейтинге значимости технология применения машинного обучения для раннего выявления риска переноса опасных зоонозных вирусов от животных к человеку. Данное открытие потенциально может обезопасить человечество от эпидемий, подобных COVID-19. Россияне присудили данному явлению 4,3 из 5 баллов. При этом на осведомленность об этом открытии указали лишь 30% опрошенных.

Третье место в рейтинге получила сфера квантовых компьютеров и квантовой криптографии, в частности, первое моделирование барионов, презентация самого мощного компьютера от IBM и развертывание квантовых сетей связи в Китае и Европе. По значимости событие получило 4,2 балла из 5, информированы об этом 36% опрошенных.

Замыкает топ-5 ключевых научных событий 2021 года запуск на Байкале нейтринного телескопа, который стал самым большим в Северном полушарии и вторым по размеру в мире. Средняя оценка важности события составила 4,1 из 5, знают о нем 31% респондентов.

18 декабря журнал Science представил список наиболее важных научных открытий 2021 года. В рейтинг вошли десять ключевых достижений в научной сфере. Так, «прорывом» года признаны вакцины от COVID-19. Также ученым удалось достичь прогресса в прогнозировании структур протеинов благодаря разработанным алгоритмам. С помощью новых механизмов эксперты рассчитывают смоделировать изменения в шиповом белке «Омикрон»-версии вируса.

SMM-редакция МИЦ «Известия» подготовила уникальный спецпроект в честь Года науки – 2021: «Наука и Технологии. Что изобретают в России». В нем рассказывается о самых интересных, крупных, перспективных проектах, которые способны изменить жизни людей и общества в целом.