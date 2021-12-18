Журнал Science перечислил самые важные научные открытия 2021 года

Журнал Science представил список наиболее важных научных открытий 2021 года. В рейтинг вошли десять ключевых достижений в научной сфере.

Так, «прорывом» года признаны вакцины от COVID-19. Также ученым удалось достичь прогресса в прогнозировании структур протеинов благодаря разработанным алгоритмам. С помощью новых механизмов эксперты рассчитывают смоделировать изменения в шиповом белке «Омикрон»-версии вируса.

Кроме того, благодаря научным разработкам у врачей расширились возможности в лечении посттравматического стрессового расстройства.

Другое значимое открытие касается изучения археологических раскопок. Специалисты научились извлекать ядерную ДНК из пещерного грунта и ископаемых остатков возрастом более 1 млн лет. Таким образом ученые получили возможность более детально изучить информацию о вымерших биологических видах.

Не менее важным событием в научной среде является прогресс в направлении термоядерного синтеза. Так, впервые термоядерный реактор выработал больше энергии, чем затратили на его работу.

В рейтинг также вошел разработанный учеными способ лечения наследственных болезней с помощью CRISPR-терапии. Данная технология позволяет редактировать гены в человеческом организме.

Помимо этого, в 2021 году удалось значительно повысить знания о структуре Марса.

4 сентября президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил «Известиям», что науку необходимо поддерживать в тех сферах, где она «сразу может дать какой-то продукт экономический». По его словам, правительства многих стран в настоящее время переосмысливают эту ситуацию. Финансирование фундаментальной науки будет расти, и очень хотелось бы, чтобы и в России тоже, подчеркнул глава РАН.

В марте результаты опроса показали, что россияне в первую очередь ждут открытий и инноваций в сфере медицины и фармакологии. Так, 62% респондентов заявили, что открытия именно в этой сфере сегодня больше всего необходимы человечеству. В частности, опрошенные отметили достижения в лечении онкологических заболеваний и создании качественных медикаментов, в том числе вакцин (по 9%), открытия в области вирусологии (8%) и способах продления жизни (4%).