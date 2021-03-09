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Россияне назвали самые ожидаемые научные открытия

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Россияне в первую очередь ждут открытий и инноваций в сфере медицины и фармакологии. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного телеканалом «Наука».

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Так, 62% респондентов заявили, что открытия именно в этой сфере сегодня больше всего необходимы человечеству. В частности, опрошенные отметили достижения в лечении онкологических заболеваний и создании качественных медикаментов, в том числе вакцин (по 9%), открытия в области вирусологии (8%) и способах продления жизни (4%).

Также россияне указали на важность развития гуманитарных сфер: психологии (22%) и экономики (19%), они впервые заняли второе и третье место соответственно. 11% опрошенных ждут разработки новых образовательных методик и открытий в сфере детской психологии, решений проблемы воспитания и развития нравственности у подрастающего поколения. 5% респондентов надеются на решение экономических проблем, устранения социального неравенства и роста уровня жизни.

На четвертом месте — развитие IT-технологий, электроники (19%). В этой области россияне ожидают усовершенствования компьютеров, дальнейшего внедрения в повседневную жизнь автоматизации, развития искусственного интеллекта.

17% опрошенных отметили важность развития в сфере нанотехнологий, 16% назвали приоритетным развитие сферы космоса и авиации, а 15% — сферы автомобиле- и машиностроения.

Исследование проводилось Институтом современных медиа (MOMRI) 12–13 декабря среди россиян старше 18 лет.

Ранее, в феврале, эксперты выяснили отношение россиян к замене пилотов самолетов роботами.

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