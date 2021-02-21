Каждый пятый россиянин согласен на замену пилотов самолетов роботами

Идею о роботизации авиаперевозок в той или иной мере поддерживают 20% россиян. Об этом говорится в исследовании холдинага «Ромир» и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR.

Исследование проводилось в апреле 2020 года в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде и Южной Корее. В онлайн-опросе приняло участие более 7,1 тыс. человек, в том числе 800 россиян.

Согласно результатам опроса, в России предложение заменить пилотов роботами менее популярно, чем в среднем в мире (27%), пишет РБК в воскресенье, 21 февраля.

При этом 44% российских респондентов считают, что в ближайшие десять лет это станет реальностью. В мире такого мнения придерживаются 48% опрошенных.

Наибольшее одобрение эта идея получила в Индии, где за нее высказались 57% респондентов. На втором месте по уровню одобрения оказался Китай (29%), а на третьем — Южная Корея (27%).

Среди европейских стран идею больше других поддержали жители Италии. Там за нее проголосовали 25%. Наименьшее число положительных отзывов о роботизации авиаперевозок оставили в Таиланде (10%).



В целом более половины (51%) людей в мире не поддержали идею о замене пилотов роботами.



В январе стало известно, что две трети крупнейших российских компаний в 2020 году использовали в своей работе искусственный интеллект (ИИ), еще четверть планирует внедрить технологию в ближайшие годы.