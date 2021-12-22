В Дубне построили первый российский завод по производству ударных беспилотников

Центр производства крупноразмерных беспилотников вертолетного и самолетного типа построили в Дубне. На площадке предприятия расположатся основные производственные цеха компании «Кронштадт», а также входящего в него Дубненского машиностроительного завода имени Федорова (ДМЗ). Об этом пресс-служба компании сообщает в среду, 22 декабря.

«Это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России», — отметили в компании.

Строительство продолжалось с апреля по декабрь текущего года. К настоящему моменту работы в производственном корпусе полностью завершены. Там разместят цех изготовления деталей и малярное отделение, а также агрегатную и окончательную сборку. Сейчас на заводе проводят пусконаладочные работы закупленного оборудования.

В частности, на ДМЗ начнут делать пункты управления комплексами беспилотников, включая планеры и наземную часть. Первая сборка начнется уже в декабре.

Также компания «Кронштадт» провела благоустройство территории и отремонтировала 14 корпусов машиностроительного завода, где будут выполняться работы для обоих предприятий, сообщает телеканал «360».

16 ноября генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил, что организация начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотника «Сириус». По его словам, опытный образец «Сириуса» уже собирается на заводе компании в Москве.

В апреле сообщалось, что производство будет экологически чистым и бесшумным. Новое предприятие будет заниматься в первую очередь выпуском ударных беспилотников «Иноходец». По мнению экспертов, сейчас это направление крайне важно «для обеспечения обороноспособности страны, а также для развития соответствующего сегмента на международном рынке вооружений», передает RT. Завод предоставит работу 1,5 тыс. жителей Московской области, сообщает телеканал «Звезда».