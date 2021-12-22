Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В ГД внесли проект об ужесточении контроля за выдачей огнестрельного оружия
Армия
В Дубне построили первый российский завод по производству ударных беспилотников
Спорт
НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Мир
Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга
Спорт
Российская футболистка Абдуллина подписала контракт с английским «Челси»
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
На Украине создали добровольную пожарную команду из монахинь
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада

В Дубне построили первый российский завод по производству ударных беспилотников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центр производства крупноразмерных беспилотников вертолетного и самолетного типа построили в Дубне. На площадке предприятия расположатся основные производственные цеха компании «Кронштадт», а также входящего в него Дубненского машиностроительного завода имени Федорова (ДМЗ). Об этом пресс-служба компании сообщает в среду, 22 декабря.

Дрон-тим: как в России идет развитие боевых беспилотников
На вооружении армии РФ числится уже больше 2 тыс. БПЛА

«Это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России», — отметили в компании.

Строительство продолжалось с апреля по декабрь текущего года. К настоящему моменту работы в производственном корпусе полностью завершены. Там разместят цех изготовления деталей и малярное отделение, а также агрегатную и окончательную сборку. Сейчас на заводе проводят пусконаладочные работы закупленного оборудования.

В частности, на ДМЗ начнут делать пункты управления комплексами беспилотников, включая планеры и наземную часть. Первая сборка начнется уже в декабре.

Также компания «Кронштадт» провела благоустройство территории и отремонтировала 14 корпусов машиностроительного завода, где будут выполняться работы для обоих предприятий, сообщает телеканал «360».

16 ноября генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил, что организация начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотника «Сириус». По его словам, опытный образец «Сириуса» уже собирается на заводе компании в Москве.

В апреле сообщалось, что производство будет экологически чистым и бесшумным. Новое предприятие будет заниматься в первую очередь выпуском ударных беспилотников «Иноходец». По мнению экспертов, сейчас это направление крайне важно «для обеспечения обороноспособности страны, а также для развития соответствующего сегмента на международном рынке вооружений», передает RT. Завод предоставит работу 1,5 тыс. жителей Московской области, сообщает телеканал «Звезда».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021