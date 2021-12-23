Россияне рассказали о лучшем автомобиле для Деда Мороза

Cервис для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» провел предновогодний опрос среди российских автолюбителей и выяснил, на каком авто мог бы передвигаться главный волшебник страны — Дед Мороз.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 23 декабря в редакцию «Известий», в качестве идеального автомобиля для Деда Мороза россияне чаще всего называли крупный внедорожник, на котором он сможет преодолевать самые глубокие сугробы, — этому варианту отдали предпочтение 34% опрошенных. Вторым по популярности (29%) стал большой фургон, в котором поместятся все подарки. На третьем месте с большим отрывом — пикап (10%), в котором можно комфортно разместить всех новогодних оленей или тройку лошадей.

Но для интенсивной работы в конце года недостаточно одной только высокой проходимости или вместительности — 54% опрошенных отметили, что в автомобиле Деда Мороза должны быть мягкие и удобные сиденья, а также новейшая мультимедийная система с хорошим навигатором (51%) и самый мощный силовой агрегат под капотом (46%).

Кроме того, чтобы безопасно и комфортно доставить все подарки, россияне оборудовали бы транспортное средство волшебника раскладывающимися в пол задними сиденьями для комфортного сна дедушки между доставками (34%) и надежной сигнализацией (32%). Многие участники опроса согласились с тем, что выполнить все свои обязанности у Деда Мороза без использования дополнительных опций не получится, поэтому его автомобиль должен уметь увеличиваться в размерах под количество подарков (так считает 41% респондентов), разгоняться до скорости света (40%) и, конечно же, летать (39%; в вопросах был доступен множественный выбор).

Максимального согласия удалось достичь в выборе цвета автомобиля: 45% респондентов остановились на красном, в то время как второй ближайший вариант, белое авто, получил только 19% голосов. А вот по поводу того, где именно Деду Морозу следует перевозить подарки, мнения разделились: 38% опрошенных считают, что в багажнике, 21% — что подарки должны лететь следом за автомобилем, а 20% предполагают, что в салоне места будет достаточно.

Главный вопрос, по которому опрошенные не смогли сойтись во мнении, — это страна производства автомобиля. 53% респондентов высказались в пользу машины зарубежного бренда, обосновав это тем, что у Дед Мороза должен быть широкий выбор, а 47% — что авто обязательно должно быть российского производства.

13 августа сообщалось, что эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» провели исследование и выяснили, в какие автомобильные приметы верят российские автолюбители.

Так, подавляющее большинство респондентов не только знают о существовании автомобильных примет (86%), но и верят в них, — так ответили 59% опрошенных. Самым популярным суеверием среди автомобилистов стала взаимосвязь между мытьем транспортного средства и вероятностью возникновения дождя. Оно знакомо 58% респондентов, при этом 36% из них считают, что примета действительно работает.