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В МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция комитета ГД по строительству и ЖКХ

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24 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, посвященная итогам работы комитета в осеннюю сессию и планам на 2022 год.

Какие новые законопроекты планируется внести в ГД? Какие изменения готовятся в сфере индивидуального жилищного строительства? Как можно решить проблему износа коммунальной инфраструктуры в России? Планируется ли развивать идею строительства арендного жилья для людей с невысокими доходами? Какие изменения необходимо внести в законопроект о правовом статусе апартаментов?

Участники:

  • Сергей Пахомов, председатель комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ;
  • Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ;
  • Евгений Первышов, член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы. Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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