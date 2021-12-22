В МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция комитета ГД по строительству и ЖКХ
24 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, посвященная итогам работы комитета в осеннюю сессию и планам на 2022 год.
Какие новые законопроекты планируется внести в ГД? Какие изменения готовятся в сфере индивидуального жилищного строительства? Как можно решить проблему износа коммунальной инфраструктуры в России? Планируется ли развивать идею строительства арендного жилья для людей с невысокими доходами? Какие изменения необходимо внести в законопроект о правовом статусе апартаментов?
Участники:
- Сергей Пахомов, председатель комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ;
- Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ;
- Евгений Первышов, член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы. Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.