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Россияне назвали допустимую сумму трат на новогодние праздники

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Россияне рассказали, какую сумму готовы потратить на новогодние праздники. Так, около 70% опрошенных не планируют использовать заемные средства на празднование Нового года, следует из результатов опроса Почта Банка, с которыми ознакомились «Известия» в среду, 22 декабря.

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Оказалось, что половине респондентов вполне хватает зарплаты, а 26% — отложенных заранее средств. Остальные 19% опрошенных рассказали, что не будут тратиться на этот праздник, тогда как 6% всё же готовы занять деньги при необходимости.

На празднование Нового года более трети россиян — 35% — хотят потратить в общей сложности от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, включая подарки, праздничный стол, поездки и развлечения. 29% респондентов планируют израсходовать от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а 23% — 5–10 тыс. рублей. Сумму более 50 тыс. рублей на новогодние каникулы заложил каждый восьмой участник опроса — 13%. При этом среди опрошенных мужчины вдвое чаще женщин выбирали максимальные суммы трат.

Накопленные деньги 58% граждан собираются потратить на подарки, а каждый пятый респондент — на праздничный стол. Направить средства на поездку и развлечения в новогодние каникулы собираются 15% и 7% участников опроса соответственно.

Наступающий 2022 год большинство россиян хотят традиционно встречать дома, в кругу семьи или друзей, но 15% планируют сделать это на даче или в загородном отеле, в поездку отправятся 7% респондентов и лишь 2% отпразднуют Новый год в ресторане или клубе.

Из ответов 52% опрошенных следует, что в этом году у них не будет корпоративной вечеринки. Тогда как почти у трети участников он запланирован в очном формате, а у 17% — пройдет в онлайн.

Всего в опросе участвовали около 2 тыс. человек в возрасте 17–55 лет из разных регионов России — подписчиков аккаунтов в социальных сетях, а также посетителей сайта банка.

Ранее в этот же день в аналитическом центре «Циан» сообщили «Известиям», что в Подмосковье и Ленинградской области на загородном рынке краткосрочной аренды с 31 декабря по 2 января базовая ставка аренды вырастет в три-четыре раза. Так, в Московской области реальная стоимость празднования Нового года за городом — 50–70 тыс. рублей в сутки.

По данным аналитиков, стоимость посуточной на аренды квартир в Москве на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом выросла на 17%, в Санкт-Петербурге — на 15%, в Краснодарском крае — на 10%, в Калининградской области — на 29%.

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