Мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил источник «Известий».
По его словам, градоначальника увезли на допрос, на его рабочем месте проходят обыски.
Причины задержания мэра Краснодара, который занял пост в ноябре 2021 года, на данный момент не известны.
18 декабря в Краснодарском крае правоохранители задержали бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, находившегося в розыске.
В апреле 2019 года в местных СМИ появилась информация, что в отношении чиновника завели дело по факту предложения посредничества во взяточничестве. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что Серов объявлен в розыск. Уголовное дело против него могло быть связано с периодом, когда Серов занимал пост главы администрации Судака до июля 2017 года.
Владимир Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017 года по март 2018 года.