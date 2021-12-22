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Китайские ученые определили роль Т-клеточного иммунитета в борьбе с COVID-19

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Китайские ученые провели цифровое моделирование, в ходе которого установили, что в противодействии коронавирусу Т-клетки играют более важную роль, чем специфические антитела. Результаты исследования приводятся в статье, опубликованной британским научным журналом Royal Society Open Science 22 декабря.

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Как поясняется в материале, Т-лимфоциты, или Т-клетки, — это белые кровяные тельца, которые призваны реагировать на попадание в организм чужеродных веществ и внешних агентов, в частности вирусов. Так, именно с их подачи иммунная система человека запускает механизмы выявления и последующего уничтожения клеток, несущих в себе потенциально опасные антигены.

Проанализировав клинические данные нескольких сотен пациентов с COVID-19, исследователи из Пекинского университета совместно с учеными из Китайской академии медицинских наук разработали математическую модель, которая помогла им определить, какую роль Т-клетки играют в предотвращении тяжелого протекания инфекции и смерти от нее.

Количественное моделирование клеточных реакций показало, что ухудшение Т-клеточного противовирусного и противовоспалительного иммунитета в случае заражения коронавирусом может явиться критическим. Авторы эксперимента выяснили, что по сравнению с защитными антителами белые кровяные тельца играют более значимую, большую роль в вопросе освобождения от SARS-CoV-2. Как констатировали ученые, у пациентов с легкой формой заболевания они в среднем уничтожают до 96,5% вирусных частиц.

Кроме того, по словам китайских исследователей, противовоспалительные реакции, ингибирование цитокинов и скорость восстановления тканей в организме напрямую коррелируют с количеством Т-лимфоцитов, выработка которых была сильно подавлена у людей, исход болезни которых оказался летальным. Моделирование также продемонстрировало, что дефицит данных клеток приводит к развитию воспаления и цитокинового шторма, являющегося одной из основных причин смерти от COVID-19.

В заключение авторы научной инициативы выразили надежду, что сделанное ими открытие положит начало новому направлению в борьбе с коронавирусом, базирующемуся на увеличении количества белых кровяных телец, а впоследствии — разработке нового поколения вакцин, направленных на активизацию и усиление клеточного иммунитета.

Ранее, 19 декабря, врач-иммунолог Николай Крючков перечислил факторы, способные ускорить исчезновение антител к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания. Он отметил, что низкий иммунный ответ может быть обусловлен индивидуальными особенностями организма. В частности, по словам специалиста, факторами риска являются пожилой возраст и наличие у человека хронических заболеваний.

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