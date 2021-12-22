Более 60 человек погибли в Турции от отравления суррогатным алкоголем
В 17 городах Турции от отравления суррогатным алкоголем погиб 61 человек. Об этом 22 декабря сообщил на своем сайте телеканал Haberturk.
Первые жертвы были обнаружены 10 декабря. В течение минувшей недели шестеро пострадавших обратились к медикам из-за отравления алкоголем в городе Орду на севере страны. Погибли два пациента.
Наибольшее количество погибших зарегистрировано в Стамбуле. Там за последние 10 дней умерли 30 человек.
Силовики продолжают проверки из-за распространения поддельного алкоголя, задержаны пятеро подозреваемых.
Как ранее рассказала ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова, активированный уголь при алкогольном отравлении бесполезен, лучший способ восстановить самочувствие — очистить желудок и вызвать врача.
По словам специалиста, симптомы отравления суррогатным напитком отличаются от типичного алкогольного отравления. При отравлении поддельным спиртным возникают тошнота и рвота, а при дальнейшем употреблении — боль в животе, жидкий стул, холодный липкий пот, помутнение сознания, пелена перед глазами, вялость.
К суррогатному алкоголю, пояснила врач, относятся настойки лекарственных растений, а также тормозные жидкости, антифризы или стеклоочистители, которые являются наиболее опасными.