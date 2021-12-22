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В США похитили почти $100 млрд из фондов помощи бизнесу и населению

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В Соединенных Штатах мошенники при помощи преступных схем украли около $100 млрд из средств, выделенных американским правительством на поддержку населения и бизнеса в период пандемии коронавируса. Об этом 21 декабря в интервью агентству Associated Press сообщил координатор Секретной службы США по выявлению преступлений в этой сфере Рой Дотсон.​​​​

По его словам, согласно оценочным данным службы, объем похищенных средств составил примерно 3% от $3,4 трлн, которые власти страны направили на помощь гражданам и предприятиям. При этом большая их часть приходится на деньги, выделенные на выплаты пособий по безработице.

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В американском министерстве труда в свою очередь заявили о возможном нецелевом использовании $87 млрд из бюджетных средств, львиная доля которых оказалась в руках злоумышленников.

«Сам размер этого объема средств уже по умолчанию притягивает к себе преступников», — сказал Дотсон.

Известно, что к настоящему моменту Секретная служба США в рамках проверок в части мошенничества в сферах страхования безработицы и выдачи кредитов заморозила $1,2 млрд из правительственного пакета финансовой помощи. Всего на сегодняшний день во всех штатах ведется порядка 900 расследований, арестованы около 100 человек.

Ранее, 19 мая, сообщалось о мошенниках из США, которые, выдавая себя в соцсетях за основателя Tesla Илона Маска, за полгода украли более $2 млн в криптовалюте. Уточнялось, что злоумышленники создавали фальшивые аккаунты в Twitter, где от имени бизнесмена предлагали пользователям перевести токены на их криптокошельки, обещая за это крупное вознаграждение.

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