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Пентагон опроверг слова Шойгу о подготовке США провокации в Донбассе

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал ложными слова министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями (ЧВК) провокации с химическими компонентами в Донбассе. Стенограмма его брифинга опубликована на сайте минобороны США.

Таким образом он прокомментрировал заявление Шойгу о том, что в Донецкой области на востоке Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые планируют совершать провокации в городах Авдеевка и Красный Лиман.

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«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — сказал Кирби журналистам на брифинге во вторник, 21 декабря.

Кроме того, представитель военного ведомства подчеркнул, что глава Пентагона Ллойд Остин не вел переговоры с Шойгу по ситуации на Украине, и соответствующих планов в его расписании нет.

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, в свою очередь, призвал Минобороны РФ прекратить распространять «ложную информацию по ситуации вокруг Киева».

«Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, подстрекательскую риторику и предпринять значимые меры по деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий», — написал он в Twitter.

Заявление Сергея Шойгу прозвучало ранее в этот день на заседании коллегии министерства обороны РФ. Министр говорил, что сотрудники американских ЧВК подготавливают спецназ Украины к активным боевым действиям. При этом, оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах.

До этого, 11 декабря, в ДНР обвинили Украину в размещении танков в городах Донбасса. По словам представителя народной милиции, среди размещенной техники и вооружения были замечены минометы «Василек» и танки Т-80.

Также сообщается о том, что у линии соприкосновения перехватили беспилотник «Валькирия» 54-й бригады ВС Украины. Дрон обнаружили и приземлили в районе поселка шахты «Октябрьская».

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