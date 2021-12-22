Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 декабря

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в среду, 22 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от -20 до -18 градусов, ночью — похолодание до -21 градуса. Синоптики предупреждают о гололедице.

В городе ожидается ветер северо-западного направления со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

20 декабря Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.

Днем ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что за предстоящую неделю в столице в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник — до 32–37 см. Специалист добавил, что это в два раза больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь.