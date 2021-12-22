Ассоциация производителей игристых вин обратилась к министру финансов Антону Силуанову с предложением пересмотреть МРЦ на игристые и шампанские вина в 2022 году. «Известия» ознакомились с письмом.

Шампанисты уверены: напитки в бутылке 0,75 л должны стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов.

Сейчас МРЦ на игристые вина составляет 169 рублей. У заводов минимальная стоимость составляет 118 рублей за бутылку. Но эти параметры необходимо срочно актуализировать, уверены в ассоциации.

Дело в том, что с 1 января повышается акциз на игристое, более того, уже увеличилась себестоимость продукции. Добросовестные производители не могут уложится в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина, сказано в письме. А розничные сети во время переговоров требуют предоставить им продукцию по действующим минимальным ценам. В такой ситуации возникает серьезный риск того, что на прилавки попадет более дешевый фальсификат, который может быть опасен для здоровья, указали авторы письма.

Обращение ассоциации в Минфин пока не поступало, сказали «Известиям» в ведомстве. Письмо рассмотрят в установленном порядке после его получения.

Вопрос о повышении минимальной цены на игристое вино правомерно обсудить, подсчитав себестоимость изготовления напитка, сказал «Известиям» ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев. Он подчеркнул, что минимальная цена российского шампанского не может быть меньше 250 рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чувство вина: минимальную цену шампанского предложили увеличить на 18%