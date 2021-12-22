Клубы РПЛ рассмотрят предложение «Зенита» по внесению в регламент РФС

Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев в своём письме президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу посетовал на то, что нынешний регламент по разрешению споров РФС направлен в ущерб законных прав и интересам клубов. Это заявление, а также пояснительная записка к нему с предложениями об изменениях есть в распоряжении «Известий».

По данным «Известий», этот вопрос клубы рассмотрят в среду на общем собрании РПЛ. В конце октября руководитель петербургского клуба направил главе лиги предложения об изменении этого регламента. Он сослался на то, что данную инициативу поддержали юристы московских «Спартака», ЦСКА и «Динамо».

В пояснительной записке Медведев указал, что действующая процедура наложения обеспечительных мер в виде запрета на регистрацию новых футболистов и процедура вступления в силу этих решений несбалансированны. По мнению клуба, они в большей степени направлены на защиту интересов игроков и тренеров.

В случае одобрения клубами РПЛ предложений «Зенита» общее собрание утвердит единую позицию в данном вопросе и предложит исполкому РФС одобрить её. Исполком РФС будет конечным органом, рассматривающим эти поправки.

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Спорный элемент: как «Зенит» хочет изменить регламент РФС