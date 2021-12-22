Спорный элемент: как «Зенит» хочет изменить регламент РФС

В Москве 22 декабря состоится общее собрание руководителей клубов РПЛ. Они рассмотрят возможность переноса 22-го тура чемпионата России на другие даты, чтобы дать сборной больше времени на подготовку к стыковому матчу с Польшей в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года. По информации «Известий», руководители клубов также обсудят вопрос внесения изменений в регламент по разрешению споров РФС. На фоне интересов национальной команды он может показаться менее важным. Но в случае утверждения этих поправок система взаимоотношений между футболистами и клубами существенно изменится.

Пишут письма

В конце октября на имя тогдашнего исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца (22 ноября избран президентом РПЛ) поступило письмо за подписью генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что петербургский клуб направляет проект поправок в действующий регламент РФС по разрешению споров, а также пояснительную записку к нему. Все указанные документы имеются в распоряжении «Известий».

«ФК «Зенит» предлагает клубам РПЛ рассмотреть проект поправок в самое ближайшее время и поддержать их, после чего считаем целесообразным, чтобы Лига направила их в РФС с рекомендацией для утверждения на исполкоме РФС», — говорится в письме.

Там же утверждается, что проект подготовлен «Зенитом», и получил предварительную поддержку юридических служб «Спартака», ЦСКА и «Динамо». Как сообщил «Известиям» источник в одном из клубов РПЛ, с тех пор ни на общих собраниях премьер-лиги, ни на заседаниях исполкома РФС (последнее состоялось 15 декабря) данные предложения не рассматривались.

По утверждению источника «Известий», обсуждение предложений «Зенита» состоялось лишь на прошлой неделе на совещании юристов клубов, которое проводил исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан. Против выступили только московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».

Теперь вопрос будет вынесен на общее собрание руководителей клубов 22 декабря. В случае выработки консолидированной позиции, они отправят проект нового регламента на рассмотрение в исполком РФС.

Чего хочет «Зенит»

Регламент по разрешению споров РФС регулирует трудовые взаимоотношения между футболистами и тренерами с одной стороны и российскими футбольными клубами с другой. В случае появления долгов по зарплатам, премиальным и прочим выплатам, работники клубов пишут жалобы в Палату по разрешению споров РФС.

Если она признает факт задолженностей, то обязывает клубы их погасить, а в качестве обеспечительной меры накладывает запрет на регистрацию новичков. В этом случае, даже заключив контракты с новыми футболистами, клубы не смогут их заявить в состав, пока не расплатятся по долгам, признанным Палатой или апелляционными инстанциями, через которые обжалуются решения. В настоящий момент этой апелляционной инстанцией является Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Именно его решение по подобным спорным вопросам окончательно. С 2022 года подобной конечной инстанцией также станет Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА).

В пояснительной записке к проекту изменений в регламент «Зенит» указывает, что действующая процедура наложения обеспечительных мер в виде запрета на регистрацию новых футболистов и процедура вступления в силу этих решений несбалансированны. По мнению клуба, они в большей степени направлены на защиту интересов игроков и тренеров «в ущерб законных прав и интересов клубов».

В частности, указывается, что многие решения Палаты накладываются до истечения сроков добровольного исполнения, который по регламенту составляет 14 дней. Также «Зенит» ссылается на то, что регламент подразумевает вступление решения в силу не ранее, чем через пять дней после появления резолютивной части. И еще клубу не нравится, что данные обеспечительные меры вступают в силу до истечения срока возможного обжалования решения.

«Мы предлагаем закрепить общее правило, согласно которому обеспечительные меры могут накладываться только после истечения срока на добровольное исполнение вступившего в силу решения, — говорится в пояснительной записке. — Для соблюдения баланса интересов всех сторон, в том числе футболистов и тренеров, предлагаем исключить из указанного общего правила: обеспечительные меры могут накладываться с даты вступления в силу в случае бесспорного характера процесса в первой инстанции (например, в случае простой просрочки прописанного в договоре платежа, не оспариваемого ответчиком), либо наличия у ответчика признаков несостоятельности».

Также в записке клуб выражает мнение, что решение Палаты не подлежит исполнению до окончания рассмотрения апелляции. И предлагает приостанавливать действие решений на период рассмотрения апелляции.

«Учитывая, что обжалование решений в CAS (а в будущем и в НЦСА) является затратной процедурой, ответчики не будут злоупотреблять своим правом на обжалование решений, — говорится в пояснительной записке. — Это позволит сохранить уровень защиты футболистам и тренерам, при этом будут учтены и интересы клубов».

Проблемы выплат

— Важно понять, в чьих интересах это делается, и кто автор данной инициативы, — сказал «Известиям» спортивный юрист Дмитрий Васильев. — К РПЛ обращается «Зенит», он же ссылается на поддержку юридических служб «Спартака», ЦСКА и «Динамо». Но эти клубы редко имеют проблемы со своевременной оплатой труда футболистов и тренеров. И странно, что проблему поднимает именно «Зенит». Ведь в первую очередь это в интересах малобюджетных клубов, вечно нарушающих договоренности с работниками. Клубы часто злоупотребляют возможностью апелляции. И подают их, заведомо зная, что не смогут выиграть. Делают это для того, чтобы затянуть платеж. Получается злоупотребление правом, которое сейчас могут попробовать узаконить. И, если отобрать у работников еще рычаги отстаивания своих прав, то проблемы только усугубятся. Особенно для футболистов из низших дивизионов, которые зарабатывают не очень большие деньги.

Позицию клубов РПЛ на момент публикации «Известиям» узнать не удалось. При этом одним из механизмов учета интересов работодателей является так называемый обеспечительный взнос. Он заключается в следующем: если клуб желает обжаловать наложенную на него в РФС санкцию, он вносит на счет РФС денежные средства. После этого с него снимается запрет на регистрацию новичков. В случае, если клуб проигрывает апелляцию, работник получит положенные ему деньги со счета РФС. В случае выигрыша клубом апелляции, РФС возвращает средства ему. По словам спортивного юриста Михаила Прокопца, к данному механизму тоже есть вопросы. Он привел пример, когда несколько лет назад «Ростов» судился со своим бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым.

— Бердыев выиграл на Палате по разрешению споров РФС, — рассказал Михаил Прокопец «Известиям». — «Ростов» обратился в CAS. Клубу запретили регистрировать новичков, а трансферное окно закрывалось через несколько дней. У «Ростова» был выбор: заплатить деньги Бердыеву, отказавшись от апелляции, или заплатить эти немаленькие деньги в РФС. Он заплатил РФС, запрет на регистрацию сняли. Клуб пошел в CAS, там дело тоже проиграл. Но что было бы, выиграй «Ростов» в Лозанне? Клуб заморозил приличную сумму денег примерно на полтора года, не может ими пользоваться. В итоге выигрывал бы в CAS, а РФС вернул бы ему деньги. За это время изменился курс рубля, клуб лишился возможностей купить футболистов, вложиться в инфраструктуру.

При этом спортивный юрист считает, что клубы-должники не смогут пользоваться механизмом затягивания процессов с помощью апелляций, так как не обладают такими бюджетами, чтобы добиться рассмотрения дел в CAS.

— Взнос за рассмотрение дел в Лозанне составляет 20-40 тысяч евро, — сказал Михаил Прокопец. — А ведь есть еще расходы на адвокатов. Клубы, которые часто пользуются этим механизмом, не найдут средства на подобное. Есть вариант рассмотреть дело в НЦСА. Там рассмотрение длится не полтора года, а месяц. И взносы совсем небольшие. Они несоизмеримы с CAS. Для этого НЦСА и создан, чтобы там имели возможность отстаивать свои права не самые обеспеченные футболисты и клубы, у которых нет денег на рассмотрение в Лозанне.

За последние десять лет в трех профессиональных футбольных дивизионах чемпионата России, а также в национальном первенстве по мини-футболу несколько десятков клубов не выплатили положенные средства своим работникам путем банкротств своих организаций. За последние месяцы на уровне РПЛ в СМИ появлялась информация, что долги по зарплатам перед игроками есть у «Ростова» и «Химок».