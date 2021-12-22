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Медикам и учителям передадут планшеты на российской ОС в 2022 году

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Планшеты на российской операционной системе, закупленные для проведения переписи населения-2021, могут передать врачам и медикам в 2022 году. Речь о 360 тыс. устройств.

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«На данный момент планшеты находятся у Росстата — мы занимаемся их подготовкой к передаче в Минцифры. До конца февраля 2022 эти работы будут завершены: мы сбрасываем настройки, стираем пользовательские данные, удаляем прикладное ПО. Дальнейшую судьбу планшетов определит правительство на основе рекомендаций Минцифры», — сообщил «Известиям» руководитель пресс-службы Росстата Игорь Ваган.

В Минцифры сообщили «Известиям», что сейчас рассматривают возможность передачи планшетов медработникам и сотрудникам образовательных учреждений. Сейчас ведутся работы с соответствующими ведомствами по подготовке к передаче устройств, уточнили в министерстве.

Игорь Ваган добавил, что в Росстате высоко оценили работу планшетов на «Авроре» во время всероссийской переписи населения. У переписчиков не возникло больших проблем с программной или аппаратной частями устройств. В частности, в ведомстве похвалили планшеты за отзывчивый интерфейс, продолжительную работу от одного заряда и качество сборки.

«Все небольшие проблемы с программной частью в подавляющем большинстве [случаев] были вызваны недостаточной компетенцией переписчиков и быстро решались по обращению в службу поддержки», — добавил Игорь Ваган.

Впрочем, порядка 200 из 360 тыс. устройств во время переписи были повреждены и потеряли работоспособность, уточнил представитель Росстата.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что планшеты с ОС «Аврора» зарекомендовали себя как надежное современное мобильное устройство. За время подготовки и проведения переписи было выявлено менее 0,5% брака из всей поставленной партии, отметили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В своем коде: медикам и учителям передадут планшеты на российской ОС в 2022-м

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