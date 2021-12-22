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Мошенники придумали очередной способ вытянуть деньги из пенсионеров

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Мошенники стали активно внедрять новую практику обмана пенсионеров: они убеждают пожилых людей оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по заоблачным ценам.

Стоимость их услуг может превышать сотни тысяч: «Известия» располагают информацией о случае, когда смета составила 412 000 рублей. Работают они, как правило, от имени фирм-однодневок, маскирующихся под известные компании.

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Сервисное обслуживание окон — одно из любимых занятий мошенников-надомников.

«Практически все, что они предлагают заменить, в рабочем исправном состоянии. Далее составляют три разных сметы: дорогой, дешевый вариант и средний. Как правило, жертва выбирает или дешевый, или средний, но в момент подписания договора подсовывают дорогой. т.к. подпись потерпевший ставит на задней стороне листа и не видит, что подписывает. Цены в смете завышены в 3-8 раз!!! Чтобы было понятно, смета на 412 000 рублей за техобслуживание и замену уплотнителей 4-х окон! Учитывая то, что все эти окна можно заменить за 100-150 тыс. рублей!», — возмущается подобным бизнесом один из пользователей сайта reputation.ru.

Вернуть переплаченные деньги крайне проблематично, подчеркивают эксперты.

«Процессы тянутся месяцами, а такие фирмы работают недолго. Когда нарастает количество недовольных, фирма обнуляется, имущества у нее нет. А ее хозяева тем временем открывают новое юрлицо под другим названием», — рассказал председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Афера услуг: мошенники создали схему обмана пенсионеров «по подписке»

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