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Эксперт не исключил новых ограничений в Европе после Нового года

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Если вслед за стремительным распространением штамма «Омикрон» в Европе будет расти уровень госпитализации, страны континента будут вынуждены вводить новые противоэпидемические ограничения уже после Нового года. Такое мнение «Известиям» высказал директор Института глобального здравоохранения медицинского факультета Женевского университета Антуан Флао.

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«Европейские правительства, конечно, неохотно принимают решительные меры перед рождественскими каникулами. Но если волна «Омикрона» привет к большому числу госпитализаций, скорее всего, сразу после Нового года будут введены дополнительные ограничения. Полная и даже частичная изоляция очень эффективна для замедления темпов эпидемии, поскольку сокращает социальные взаимодействия. Однако она так сильно влияет на социальную жизнь и экономику, что будет реализована в крайнем случае», — сказал «Известиям» швейцарский эксперт.

При этом ключевой в принятии решений о дальнейших ограничениях в континентальной Европе он назвал ситуацию в Великобритании и решения ее властей, поскольку там волна заболеваний «Омикроном» на две недели опережает общеевропейскую.

В один из дней на этой неделе в Великобритании было обнаружено 90 с лишним тысяч новых заболеваний коронавирусом, свыше 8 тыс. пришлись на «Омикрон», причем 12 человек уже скончались от него. И министр здравоохранения Саджид Джавид признал на выходных: он не может дать никаких гарантий того, что в стране не будет предрождественского локдауна. Впрочем, по итогам двухчасового заседания кабмина 20 декабря британский премьер Борис Джонсон не стал анонсировать какие-либо новые ограничения, намекнув лишь, что об этом могут объявить позднее.

Пока что пойти на общенациональный локдаун решились лишь власти Нидерландов. Остальные европейские правительства ограничились введением менее суровых ограничений или, как Испания и Италия, решатся на это в ближайшие дни.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Расхититель Рождества: что ждет Европу под Новый год из-за «Омикрона»

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