Новая инфекционная больница под Оренбургом откроется весной

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, главы регионального минздрава и минстроя Татьяна Савинова и Александр Полухин посетили стройплощадку новой инфекционной больницы. Монтажные работы выполнены уже в четырех отделениях. Там устанавливают медоборудование и мебель. В здании уже есть кислородная станция.

«Стройка завершается, и уже сейчас виден облик будущей инфекционной больницы. Задача — завершить все работы на объекте до конца года», — подчеркнул Денис Паслер.

На стройплощадке под Оренбургом сейчас трудится более 500 человек, задействовано 20 единиц техники, передает Урал56.Ру. Продолжаются работы еще в пяти корпусах. Принимать пациентов медучреждение начнет весной 2022 года.

Инфекционный центр строится в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Оренбургской области». На реализацию проекта выделили 2,7 млрд рублей, из них порядка 1 млрд рублей — средства благотворителей. Новый медицинский центр рассчитан на 186 коек, но при необходимости количество мест будет увеличено до 379.

Ранее министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила о закрытии старой инфекционной больницы в Оренбурге. Учреждение прекратит работу, как только будет открыта новая больница.