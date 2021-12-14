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Старую инфекционную больницу закроют в Оренбурге

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Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила о закрытии старой инфекционной больницы в Оренбурге. Учреждение прекратит работу, как только будет открыта новая больница.

Корпусам на улице Комсомольской уже больше 100 лет. Новое учреждение строят в Оренбургском районе, стоимость объекта составляет около 2,7 млрд рублей. Огромный комплекс состоит из нескольких корпусов, которые связаны между собой. В учреждении оборудовали операционные, акушерские палаты, лаборатории и пищеблок, пишет 56orb.ru.

Новую больницу сдадут и запустят не позднее 30 декабря 2021 года. В строительстве задействовали почти 600 человек и 30 единиц техники.

Строительство новой больницы в Экодолье стартовало в конце июля. На данный момент ведется генеральная уборка, расстановка мебели.

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