Старую инфекционную больницу закроют в Оренбурге

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила о закрытии старой инфекционной больницы в Оренбурге. Учреждение прекратит работу, как только будет открыта новая больница.

Корпусам на улице Комсомольской уже больше 100 лет. Новое учреждение строят в Оренбургском районе, стоимость объекта составляет около 2,7 млрд рублей. Огромный комплекс состоит из нескольких корпусов, которые связаны между собой. В учреждении оборудовали операционные, акушерские палаты, лаборатории и пищеблок, пишет 56orb.ru.

Новую больницу сдадут и запустят не позднее 30 декабря 2021 года. В строительстве задействовали почти 600 человек и 30 единиц техники.

Строительство новой больницы в Экодолье стартовало в конце июля. На данный момент ведется генеральная уборка, расстановка мебели.