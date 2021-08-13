Фундамент под будущую инфекционную больницу залили в Оренбурге

В Оренбурге залили фундамент на площадке будущей инфекционной больницы. Об этом 13 августа сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональное правительство.

Больницу возводят напротив поселка Экодолье со стороны южной части обхода Оренбурга. В данный момент работы идут в строгом соответствии с графиком.

В здании разместят 88 боксов, приемно-диагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и функциональной диагностикой, аптечный распредпункт, лабораторию, административно-хозяйственный блок, диспетчерскую службу с гаражом и станцией дезинфекции транспорта.

Больница будет рассчитана на 186 мест с возможностью увеличения до 379.

Стоимость реализации проекта составляет 2,7 млрд рублей. Строительство ведется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Оренбургской области».