Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала ограничить срок действия сертификата о вакцинации против коронавируса девятью месяцами, после чего будет необходимо привиться дополнительной бустерной дозой вакцины.

«Четкий и единый срок действия сертификатов вакцинации гарантирует сохранение координации мер по поездкам [внутри Евросоюза]», — говорится в заявлении комиссии, опубликованном 21 декабря.

Отмечается, что такое решение было принято на основе «имеющихся научных данных и объективных критериев».

В конце ноября ЕК предложила признавать сертификаты о вакцинации в Евросоюзе в течение 9 месяцев.

Европейский сертификат призван гарантировать свободное передвижение граждан внутри Евросоюза в условиях пандемии. Он может свидетельствовать не только о вакцинации признанными в ЕС вакцинами против коронавируса, но также о восстановлении после болезни или о получении отрицательного теста.

Ранее сообщалось, что в Москве с 20 декабря сроки действия QR-кодов для переболевших COVID-19 продлеваются до года. В то же время срок действия кода по ПЦР-тесту, наоборот, сокращается до двух дней.

До этого, 2 декабря, помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что все новые сертификаты о перенесенном COVID-19 оформляются уже на год. По его словам, для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, идет продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления.

24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года. Президент России Владимир Путин данную инициативу поддержал.