Лавров обратился к прессе строчкой из песни Луи Армстронга

Во время встречи 21 декабря с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович в Сочи российский министр иностранных дел Сергей Лавров в шутку обратился к присутствовавшим там журналистам, процитировав текст из песни Луи Армстронга Let My People Go.

После вступительного слова в начале переговоров дипломат предложил отпустить представителей прессы из помещения.

«Ну, что ж, let my people go», — улыбаясь, сказал Лавров.

Ранее, 7 декабря, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о шутках на прошедших в тот день онлайн-переговорах российского и американского лидеров — Владимира Путина и Джо Байдена, отметив, что беседа президентов была деловой и в то же время допускала присутствие юмора. Так, во время разговора несколько шуток прозвучало как со стороны Байдена, так и от Путина, который, по словам Ушакова, «умеет и любит» поддержать шутливый тон.