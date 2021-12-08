Ушаков заявил о шутках на переговорах Путина и Байдена
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, но в нем было место для шуток. Об этом 8 декабря рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам онлайн-переговоров лидеров.
«Разговор был достаточно откровенный, имел деловой характер, но вместе с тем было место и для шуток, обмена комплиментами. Нормальный разговор двух серьезных лидеров», — сказал Ушаков.
При этом он не стал уточнять, на какую именно тему шутили лидеры. Тем не менее Ушаков объяснил, что иногда к юмору приходится прибегать, «чтобы облачить какую-то длинную фразу, придав ей шуточный, более короткий характер».
По его словам, в рамках переговоров прозвучали несколько шуток, как со стороны Байдены, так и Путина. Ушаков напомнил, что российский лидер «умеет и любит» поддержать шутливый тон.
Ранее во вторник стало известно, что переговоры лидеров шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении. Беседа политиков длилась два часа. При этом из фотографии, опубликованной 7 декабря в Twitter Белого дома, следует, что вместе с Байденом за столом находились госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и старший советник по России и Центральной Азии Эрик Грин.
В Кремле назвали переговоры Путина и Байдена откровенными и деловыми. Уточнялось, что лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.
Кроме того, в ходе разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, стратегическую стабильность и вопрос двусторонних отношений.
Агентство Bloomberg сообщало, что после встречи с Путиным лидеры Великобритании и ряда европейских стран обсудят с Байденом итоги переговоров на высшем уровне. В этот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.