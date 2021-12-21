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iPhone 14 Pro сможет снимать видео в формате 8К камерой в 48 мегапикселей

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В 2023 году компания Apple намерена выпустить новую модель iPhone 14 Pro, которая будет снимать видео в формате 8К. Об этом сообщает компания MacRumors со ссылкой на отчет аналитика TF International Securities Мин-Чи Ко.

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Смартфон будет оснащен 48-мегапиксельной камерой, он станет самой мощной моделью.

Ролики, снятые на новый iPhone, можно будет смотреть в гарнитуре VR/AR. Выпуск этого устройства запланирован на 2022 год. А в 2023 году покупателям станет доступна модель iPhone 15, оснащенная перископом, передает 21 декабря «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 18 ноября, стало известно, что Applе планирует запуск программы Self Service Repair, которая позволит клиентам самостоятельно ремонтировать устройства. Использовать для этого будут оригинальные комплектующие и инструменты компании, сообщает телеканал «360».

В тот же день специалисты аналитического центра GS Group зафиксировали, что за первые девять месяцев 2021 года в Россию ввезли 3,3 млн iPhone — на 35% больше, чем в тот же период в 2020-м. По прогнозам компании, до конца декабря поставки смартфонов Apple в РФ могут превысить отметку в 4,5 млн устройств, что будет историческим максимум за всё время присутствия бренда в стране.

Летом 2021 года россияне стали покупать более дорогие смартфоны. Средняя стоимость гаджетов выросла на 29%, до 23 тыс. рублей

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