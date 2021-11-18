За первые девять месяцев 2021 года в Россию ввезли 3,3 млн iPhone — на 35% больше, чем в тот же период в 2020-м, зафиксировали специалисты аналитического центра GS Group. По прогнозам компании, до конца декабря поставки смартфонов Apple в РФ могут превысить отметку в 4,5 млн устройств, что будет историческим максимум за всё время присутствия бренда в стране. В 2020-м в Россию ввезли 3,96 млн iPhone, в 2019-м — 3,39 млн, в 2018-м — 4,2 млн, в 2017-м — 4,3 млн, в 2016-м — 3,46 млн, указали специалисты.

«Точных данных до 2016 года у компании нет. Однако я уверен, что тогда поставки Apple были ниже, поскольку сам рынок смартфонов был тоже меньше», — сказал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Эксперт также отметил, что поставки коррелируют с продажами, поскольку дистрибуторы обычно анализируют спрос и не заказывают больше устройств, чем могут продать. Косвенно такую риторику подтверждают и данные ритейлеров.

«В этом году наши продажи iPhone увеличились более чем на 40% в штуках относительно прошлого года, что является для «М.Видео–Эльдорадо» рекордным объемом продаж и позволило компании укрепить позиции крупнейшего продавца смартфонов Apple в России», — отметили в пресс-службе ритейлера.

Получение рекордного числа iPhone в 2021 году подтвердили и в «Ситилинке». В «Связном» не прокомментировали объем поставок, но отметили, что продажи смартфонов Apple в сети год к году увеличились на 10% в количественном выражении и на 40% в денежном.

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«Далеко от яблони: поставки iPhone в РФ приблизились к историческому максимуму»