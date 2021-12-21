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Военный эксперт рассказал о задачах подлодок типа «Петропавловск-Камчатский»

Военный эксперт Корнев рассказал об основных задачах подлодок «Петропавловск- Камчатский»
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Подводным лодкам проекта 636.3, которым относится крейсер «Петропавловск- Камчатский», предстоит играть важную роль в Тихоокеанском флоте РФ, их основная задача — прикрывать районы развертывания атомных подлодок, несущих межконтинентальные ракеты. Об этом во вторник, 21 декабря, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

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Он отметил, что количество подводных лодок на Тихом океане после распада Советского Союза серьезно уменьшилось. Именно поэтому в настоящее время Тихоокеанский флот активно усиливают подводными лодками, в том числе и дизель-электрическими субмаринами проекта 636.3, к которым относится и «Петропавловск- Камчатский», пояснил военный эксперт.

«Всего ТОФ получит их шесть единиц, которым предстоит играть очень важную роль. Их основная задача — прикрытие районов развертывания атомных подводных лодок, несущих межконтинентальные ракеты. По малошумности и своим боевым возможностям они не уступают современным субмаринам других стран. Крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» на борту делают их по-настоящему многоцелевыми», — подметил Корнев.

Военный эксперт указал на то, что подлодки с такими боеприпасами могут работать как по надводным, так и по наземным целям. Таким образом они смогут поддерживать и морские, и десантные или сухопутные операции, заключил он.

Ранее в этот день в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа рассказали о том, что подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» ТОФ выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр», залп провели из подводного положения в акватории Японского моря.

Уточнялось, что экипаж подлодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок с отработкой алгоритма действий при ракетных стрельбах высокоточным оружием. Перед пуском подводники провели тактический маневр скрытного выхода в район стрельб.

Выпущенная с подводной лодки ракета в расчетное время поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 км.

«Петропавловск-Камчатский» на ТОФ является одной из первых дизель-электрических подводных лодок, способных нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты «Калибр».

К 2024 году во Владивостоке будут нести службу шесть многоцелевых субмарин проекта 636.3. Эти корабли увеличат возможности российского флота в регионе: лодки серии считаются одними из самых бесшумных в мире и несут на борту внушительный арсенал, в том числе крылатые ракеты «Калибр», а также сверхзвуковые «Ониксы».

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