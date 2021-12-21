Путин поручил внести коррективы в программы военных учений

Президент России Владимир Путин 21 декабря поручил внести коррективы в программы военных учений, в том числе стратегического «Восток-2022».

«Приоритетными задачами боевой оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск. В этой связи в программы боевой учебы должны быть внесены коррективы, чтобы в наступающем году учесть их при проведении учений, в том числе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022», — заявил он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Также глава государства поставил задачу в 2022 году уделять особое внимание поставкам в войска высокоточного оружия.

«Необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой, особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления», — сказал Путин.

Помимо этого президент отметил, что военнослужащие должны получать за свою службу достойное вознаграждение. Путин подчеркнул, что российские власти будут этого добиваться.

«Одним из безусловных приоритетов является повышение уровня социальных гарантий военнослужащим. Защитники родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение», — сказал он.

Глава государства считает, что денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его. По словам Путина, «пока это соотношение сохраняется».

Президент озвучил данные, согласно которым прогнозный средний уровень зарплаты в экономике РФ в 2021 году составляет 55 тыс. рублей, а средний доход работников в ведущих отраслях — нефтяной, финансовой, транспортной — 63,2 тыс. рублей.

По сведениям Минобороны, средний уровень заработной платы лейтенантов составляет в 2021 году 81,2 тыс. рублей.

«Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих и, конечно, увеличивать военные пенсии», — сказал Путин.

31 августа глава государства подписал указы о единовременной выплате в 15 тыс. рублей военнослужащим и правоохранителям. Выплаты начались с 6 сентября. Как объяснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, такая материальная помощь предназначена военнослужащим из-за высокого уровня инфляции и пандемии коронавируса.