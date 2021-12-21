Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Стоимость нефти Urals упала ниже $70 впервые с июня
Мир
Транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» приостановлен
Авто
Минпромторг предложил ограничить дилерскую наценку при продаже авто
Мир
Глава делегации в Вене заявил о недопустимости размещения объектов НАТО на Украине
Мир
Пекин поддержал предложения Москвы по гарантиям безопасности
Мир
В РФ назвали угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
Спорт
НХЛ приостановит игры до 26 декабря из-за вспышки коронавируса
Политика
В Минцифры заявили о готовности указа об электронных паспортах
Спорт
Две передачи Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»
Общество
В МЧС выступили за обязательное страхование от пожаров

Toyota отзовет в России для ремонта почти 10 тыс. автомобилей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Toyota отзывает с российского рынка для ремонта 9916 автомобилей Venza, реализованных в период с 31 мая 2013 года по 3 марта 2016 года. Об этом 21 декабря сообщает «Росстандарт».

Веретено и уздечка: японский премиум-кроссовер стал длиннее и моднее
Lexus представил новую версию NX

Отмечается, что у автомобилей, попадающих под отзывную кампанию, во время эксплуатации могут быть повреждены провода датчика системы пассивной безопасности. В таком состоянии при определенных видах столкновения боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться, что увеличивает риск получения травм.

Дилеры Toyota проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

На всех транспортных средствах, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена проверка жгута проводов передней двери со стороны водителя и при необходимости его замена.

20 декабря сообщалось, что Toyota в январе приостановит производство автомобилей на пяти японских заводах из-за нехватки полупроводников. Простой на линиях предприятий будет длиться от двух дней до недели.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021