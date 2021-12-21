Toyota отзовет в России для ремонта почти 10 тыс. автомобилей

Японская компания Toyota отзывает с российского рынка для ремонта 9916 автомобилей Venza, реализованных в период с 31 мая 2013 года по 3 марта 2016 года. Об этом 21 декабря сообщает «Росстандарт».

Отмечается, что у автомобилей, попадающих под отзывную кампанию, во время эксплуатации могут быть повреждены провода датчика системы пассивной безопасности. В таком состоянии при определенных видах столкновения боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться, что увеличивает риск получения травм.

Дилеры Toyota проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

На всех транспортных средствах, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена проверка жгута проводов передней двери со стороны водителя и при необходимости его замена.

20 декабря сообщалось, что Toyota в январе приостановит производство автомобилей на пяти японских заводах из-за нехватки полупроводников. Простой на линиях предприятий будет длиться от двух дней до недели.