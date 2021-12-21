Netflix представит российский проект — драму «Ничего особенного»

Американский стриминговый сервис Netflix анонсирует новый российский драматический сериал — «Ничего особенного». Об этом говорится в релизе, поступившем 21 декабря в «Известия».

Фильм расскажет жизнеутверждающую историю о ставшем волонтером фонда помощи людям с особенностями молодом актере. Во время общения с подопечными герой находит с ними общий язык, одновременно получая ответы на давно волнующие его вопросы. В итоге актер помогает близким людям посмотреть на жизнь с новой стороны.

«Ничего особенного» — это прекрасная история, такая простая и в то же время такая сложная. Она невероятно чувственна и еще в большей степени комична. Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше», — рассказала директор направления оригинальных сериалов по Центральной и Восточной Европе и России Анна Наглер.

Она выразила надежду, что история понравится российским зрителям.

По словам режиссера Ильи Маланина, он рад, что именно эта история стала его дебютом. Он отметил, что в ней много чувственности, открытости и любви, а каждый персонаж соткан из противоречий, как в мыслях, так и в поступках.

«Мы рады, что Netflix вновь предоставил нам возможность рассказать зрителям всего мира историю из России. Вместе с профессиональными актерами, такими как Юра Борисов и Даша Мельникова, артисты с особенностями развития сделали этот проект по-настоящему особенным», — отметили продюсеры драмы Валерий Федорович и Евгений Никишов.

В главных ролях драматического сериала снялись Юра Борисов, Полина Пушкарук, Дарья Мельникова, Антон Санкевич, Ольга Ломоносова. Сериал покажут по всему миру, дату премьеры объявят дополнительно.

В ноябре Netflix объявил о перезапуске некогда популярного сериала «Мятежный дух». Шоу рассказывает о буднях в престижной закрытой школе Elite Way для детей богатых родителей.

Netflix — мировой лидер среди развлекательных стриминговых сервисов, насчитывающий 214 млн пользователей с платной подпиской в более чем 190 странах, предлагающий сериалы, документальные программы, художественные фильмы и мобильные игры в большом разнообразии жанров и на разных языках.