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Netflix перезапустит сериал «Мятежный дух»

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Американский стриминговый сервис Netflix объявил о перезапуске некогда популярного сериала «Мятежный дух». Тизер предстоящего шоу опубликован на официальном YouTube-канале сервиса.

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Шоу рассказывает о буднях в престижной закрытой школе Elite Way для детей богатых родителей. Между тем в учебном заведении есть ученики, которые попали туда благодаря стипендии и таланту. Разница в социальном положении не мешает и одним, и другим попадать в одни и те же неприятности, нарушать правила, ссориться, дружить и влюбляться.

Создатели шоу пообещали зрителям драму, любовь, песни и бунтарство. Пока неизвестно, будут ли камео полюбившихся героев в новом сериале, хотя многие фанаты на это и рассчитывают.

Премьера на Netflix намечена на 5 января 2022 года.

«Мятежный дух» (Rebelde Way) — молодежный сериал производства Аргентины, стартовавший в 2002 году. За два года создатели выпустили свыше 300 эпизодов шоу, которые имели большой успех как в Аргентине, так и в России начала нулевых.

Квартет главных актеров позже преобразовался в группу Erreway, а его участники Луисана Лопилато, Камилла Бордонаба, Бенхамин Рохас и Фелипе Коломбо стали кумирами подростков, пишет «Ридус».

10 ноября Netflix анонсировал съемки второго сериала в России. Это будет психологическая драма с Александром Петровым в главной роли. По сюжету герой Петрова жил роскошной жизнью, однако, став виновником преступления, лишился всего. Теперь он вынужден сталкиваться с разными испытаниями каждый день. Его прежний мир разрушен, а в новом нет проблеска надежды.

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