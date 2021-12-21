17 детей получили химические ожоги в бассейне в Улан-Удэ

При посещении одной из саун Улан-Удэ пострадали 17 детей. Об этом 21 декабря сообщили в следственном управлении СК РФ по Бурятии.

Ведомство начало доследственную проверку обстоятельств произошедшего. Как установлено, инцидент произошел в спа-комплексе на проспекте Автомобилистов 19 декабря.

Дети получили химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей и кожи во время купания в бассейне. К травмам могла привести повышенная концентрация в воде дезинфицирующих веществ.

«Компания сразу покинула заведение, нескольким из детей потребовалась медицинская и врачебная помощь», — отметили следователи.

Взяты пробы из бассейна, назначены судебно-медицинские исследования.

13 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления людей парами хлора в частном бассейне в поселке Кульсеитово в Казани. Шестеро пострадавших госпитализированы, трое проходят амбулаторное лечение.

Проверку информации об отравлении людей парами хлора ведет прокуратура.

В октябре уголовное дело было возбуждено по факту отравления детей парами хлора в бассейне в Елабужском районе Республики Татарстан. Дети 2010 и 2018 годов рождения получили отравление парами хлора во время нахождения в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хлыстово.