Уголовное дело возбудили после отравления детей в бассейне в Татарстане

Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей парами хлора в бассейне в Елабужском районе Республики Татарстан. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

По ее данным, инцидент произошел 3 октября. Два ребенка 2010 и 2018 годов рождения получили отравление парами хлора во время нахождения в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хлыстово. Пострадавших госпитализировали в Елабужскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Также подчеркивается, что расследование взято на особый контроль в прокуратуре. На место инцидента выезжал прокурор города Рустем Шарафутдинов.

Предварительно, причиной инцидента стало то, что сотрудник центра при проведении работ по замеру концентрации дезинфицирующего средства в воде не закрыл хлораторную комнату. В результате пары хлора проникли в помещение бассейна, где в тот момент находились шесть взрослых и двое детей. Специалисты провели осмотр места и изъяли образцы проб воды.

26 сентября похожий инцидент произошел в Таганроге. Региональный СК сообщил, что шестеро несовершеннолетних пострадали от отравления парами хлора после посещения аквапарка. Их доставили в городскую больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.