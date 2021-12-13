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Уголовное дело возбудили после массового отравления жителей Казани хлором

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления людей парами хлора в частном бассейне в поселке Кульсеитово в Казани. К врачам обратились девять человек, в том числе трое детей.

По данным министерства здравоохранения Татарстана, шестеро пострадавших находятся в больницах, трое от госпитализации отказались. Их состояние оценивается как средней тяжести. У всех казанцев выявлены признаки ингаляционного отравления хлором, пишет ИА «Татар-информ». Предполагается, что горожане получили отравление в бассейне частного дома.

Проверку информации об отравлении людей парами хлора ведет прокуратура. Сотрудники ведомства выяснят, соблюдались ли требования безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В сентябре шесть детей были госпитализированы с отравлением парами хлора в Таганроге. Инцидент произошел во время посещения детьми городского бассейна.

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