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Египет рассчитывает на 3 млн туристов из России

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Власти Египта рассчитывают, что поток российских туристов в этом сезоне достигнет показателей 2015 года и превысит 3 млн человек. Об этом «Известиям» заявили в посольстве страны.

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«На наши курорты наблюдается большой приток российских туристов, но было бы неправильно проводить численные сравнения с периодом до пандемии. Потому как добавилась новая очень важная переменная — возвращение прямых рейсов на египетские курорты, а также чартеров, — уточнили в посольстве. — В этом сезоне Египет надеется и рассчитывает, что число российских туристов превысит показатели 2015 года — тогда страну посетило 3,1 млн человек».

В 2014 году Египет входил в тройку наиболее популярных направлений у россиян: страну посетили 2,8 млн путешественников — больше поездок наши сограждане совершили только в Турцию (3,4 млн).

Россия запретила полеты в Египет в ноябре 2015 года — после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. После закрытия авиасообщения турпоток сократился в тысячи раз — в 2016 году страну посетили лишь 269 россиян.

В январе 2018 года РФ возобновила прямые рейсы в Каир. Это сказалось на турпотоке — в Египет съездили 13,6 тыс. туристов. Аэропорты курортов инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. В апреле 2021 года президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

А море мио: Египет ожидает 3 млн туристов из России

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