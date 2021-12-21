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Под прицел телефонных мошенников попали предпенсионеры

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Телефонные мошенники стали под видом сотрудников госорганов звонить россиянам предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж. Об этом «Известиям» рассказали в ВТБ.

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Войдя в доверие в ходе беседы, злоумышленники просят уточнить номер банковской карты якобы для зачисления денежных средств, а также — продиктовать код из СМС-сообщения. С помощью этих данных преступники могут похитить средства гражданина.

«В преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста. Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения, ведь финансовый год уже закрывается и наступает пора предпраздничных покупок», — пояснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Попытки такого обмана в декабре 2021-го фиксировали и в Газпромбанке. О схеме обмана также знают в Почта Банке и «Зените».

В ЦБ «Известиям» подтвердили, что фейковые выплаты людям предпенсионного возраста за рабочий стаж — один из сценариев, который используют злоумышленники. В регуляторе подчеркнули, что телефонное мошенничество остается одним из главных каналов воздействия для преступников, использующих методы социальной инженерии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Войти в стаж: под прицел телефонных мошенников попали предпенсионеры

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