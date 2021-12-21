Эксперт рассказал о связи вакцинации взрослых с иммунитетом детей

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора проводит масштабное исследование детского популяционного иммунитета к коронавирусу.

«Мы уже видим по результатам популяционного исследования, что дети стоят особняком: они переносят COVID-19 легче, часто вообще без симптомов. Мы заметили также, что дети в возрасте от года до 17 лет на большинстве обследованных территорий в нашей стране имеют более высокую серопревалентность (число лиц с антителами в популяции. — «Известия) к SARS-CoV-2. Особенно интересны последние два этапа, когда идет активная вакцинация взрослых, а детей она еще не касается», — сообщил «Известиям» директор института Арег Тотолян.

По его словам, есть предположение, что доля серопозитивных детей уменьшается в вакцинированной популяции. Оно основано на знании теории вопроса и на опыте. Сейчас ученым предстоит исследовать эти закономерности на когорте волонтеров детского возраста, которые наблюдаются в институте с лета 2020 года.

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