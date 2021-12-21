Федеральные власти не поддержали полный отказ от мигрантов на стройке. Дефицит рабочей силы существенно сказывается на стоимости строительства, сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

Отказ от мигрантов может увеличить себестоимость жилья на 10–40%, следует из опроса застройщиков по всей стране, проведенного ГД при участии бизнеса. По мнению 24% респондентов, от иностранной рабочей силы отказаться будет невозможно никогда, 28% полагают, что это может произойти в течение трех-пяти лет, 47% — не ранее, чем через один-два года, и 1% — через пять-десять лет. Такие данные приведены в исследовании, которое провел первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев при поддержке «Деловой России» (есть у «Известий»).

Сегодня сложно говорить о возможности полного отказа от мигрантов, сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Хотя сейчас ключевой фактор роста себестоимости жилья — это ценообразование в сфере стройматериалов, тем не менее дефицит рабочей силы также существенно сказывается на стоимости строительства, сказали в аппарате.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что с учетом масштабных задач, стоящих перед стройотраслью, вопрос ввоза иностранной рабочей силы в Россию по-прежнему актуален.

Для решения проблемы стоит запустить федеральную программу подготовки и повышения квалификации отечественных кадров по запросу от девелоперов. Такую инициативу парламентарий и «Деловая Россия» планируют направить в Минстрой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кадровый запрос: власти не поддержали отказ от мигрантов на стройке