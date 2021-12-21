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Иммунолог оценил возможность успеха разработанной в Японии «вакцины от старости»

Иммунолог Костинов предположил, будет ли эффективна разработанная в Японии «вакцина от старости»
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Успешное проведение испытаний на животных не означает, что результат будет так же эффективен на людях, поэтому нет уверенности в успехе разработанной японскими учеными «вакцины от старости». Такое мнение в понедельник, 20 декабря, выразил профессор, доктор медицинских наук, российский врач аллерголог-иммунолог, вакцинолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Речь идет о разработке японских ученых, которая заключается в создании инновационного продукта на основе пептида, способного разрушать старые клетки (зомби-клетки), которые с возрастом перестают воспроизводиться и накапливаться в организме человека. Испытания препарата проводили на грызунах. В ходе исследований было установлено, что количество зомби-клеток у животных снижалось из-за уменьшения артериальной жесткости.

«Не всегда результат эксперимента на животных означает, что с людьми будет так же. Эффект, возможно, будет у людей, у которых нет изменений в сосудах, сердце. Может быть, она будет эффективна для людей, которые еще молодые, которые могут раз в год-три года делать вакцину для эффекта «омоложения». А если ее будут делать старые люди, то я не верю в эффект, это фантастика», — сказал он в беседе с «Известиями».

По словам Костинова, если артериальный сосуд у человека забит, то вакцина не сможет помочь, «это должно быть чудо».

Ранее, в декабре, врач-геронтолог, профессор Российской академии медицинских наук Владимир Хавинсон рассказал, что свежие овощи, фрукты, ягоды, жирная рыба могут помочь сохранить здоровье мозга в пожилом возрасте. Желательно также снизить потребление мясных продуктов, особенно копченостей.

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