Геронтолог назвал снижающие риск возникновения деменции продукты

Употребление ряда продуктов поможет сохранить здоровье мозга в пожилом возрасте. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил врач-геронтолог, профессор Российской академии медицинских наук Владимир Хавинсон.

«Нужно потреблять свежие продукты без консервантов, к ним относятся свежие овощи, фрукты и ягоды. Очень важна жирная рыба, содержащая омега-3. Желательно снизить потребление мясных продуктов, особенно копченостей», — рассказал он в беседе с «Народными новостями».

Врач пояснил, что риск возникновения деменции увеличивается при стрессе и отсутствии полноценного сна. Хависон также заявил, что нарушения функций мозга, как правило, начинаются в пожилом возрасте, поэтому по достижении 60 лет стоит включить в свой рацион большое число полезных продуктов.

«В старости часто развивается остеопороз, поэтому очень важно употреблять продукты, содержащие кальций. Стоит включить в свой рацион творог, кисломолочные продукты, некоторые виды сыра и орехи», — заключил врач.

10 декабря специалисты из Барселонского университета провели исследование и выяснили, какой рацион защищает от деменции.

Выяснилось, что высокая концентрация метаболитов какао, кофе, грибов, красного вина, а также продуктов, богатых полифенолами, — яблок, зеленого чая, черники, апельсинов, других фруктов и овощей, — снижала риск когнитивных нарушений. А вот употребление подсластителей, наоборот, было чаще связано с деменцией.