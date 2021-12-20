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В России ужесточили выдачу спецмарок для табачной продукции

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Премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в постановление № 27 от 26 января 2010 года, согласно которым запрещается выдача специальных (акцизных) марок для табачной продукции без регистрации производителей в системе «Честный знак».

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«Запрещается выдача специальных марок для маркировки табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации на дату подачи заявления о выдаче специальных марок, лицам, осуществляющим производство табачной продукции, не зарегистрированным в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров», — отмечается в документе, подписанном главой правительства 16 декабря.

Табачный рынок стал первым в России, где была протестирована маркировка продукции цифровыми кодами — Data Matrix.

Пилотный проект по маркировке сигарет и папирос проходил с января 2018 года. С 1 марта 2019-го началась регистрация участников в системе маркировки. С 1 июля — обязательная передача данных о продажах маркированных пачек при помощи онлайн-касс. С 1 июля 2020 года в России запретили оборот немаркированных сигарет и папирос. С 1 июля 2021-го вступил в силу запрет на продажу немаркированной альтернативной табачной продукции — сигар, сигарилл, биди, кретек, курительного и нюхательного табака. Также была установлена минимальная цена табачной продукции в рознице, внедрен обеспечительный механизм в виде банковской гарантии по акцизам при приобретении специальных марок.

В июле глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции заявил, что введение в стране обязательной маркировки табачных изделий принесло госбюджету дополнительные 45 млрд рублей.

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